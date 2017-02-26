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佐科威总统与澳总理特恩布尔在悉尼发表联合声明

两国将加强军事经贸和教育等多领域合作

【本报综合讯】澳大利亚总理特恩布尔26日在悉尼同到访的印度尼西亚总统佐科威发表联合声明，表示两国将加强在军事、经贸和教育等领域合作。

双方在特恩布尔位于悉尼的总理官邸进行会谈后发表声明说，两国将重启军事合作，并在反恐、打击人口走私等问题上加强合作。经贸方面，印尼同意降低澳大利亚部分商品进口关税，澳大利亚也降低了印尼化工产品的进口关税。

特恩布尔说，两国不仅有很多共同点，还有很多共同利益。当前地区局势不断变化，构建坚实的伙伴关系以共同应对挑战十分必要，合作将使双方都更加强大。

佐科强调，两国关系应建立在相互尊重，互不干涉内政以及协作共赢的基础上。

澳大利亚与邻国印尼的双边关系波折不断。2913年11月，澳大利亚媒体披露，澳情报机构曾对时任印尼总统苏西洛及部分印尼高官的手机进行窃听，引发印尼方面震怒，印尼随后宣布中止与澳多领域合作。今年１月，印尼军方宣布，因澳大利亚方面侮辱印尼建国五项基本原则，中止同澳大利亚的一切军事合作。

佐科于25日抵达澳大利亚，开始为期两天的访问，这是他就任总统以来首次正式访问澳大利亚。

10家澳洲企业首席执行官

承诺将在印尼投资50亿美元

与此同时，佐科威总统周六和周日（25-26）到访悉尼获得卓有成效的投资承诺，10家澳洲企业首席执行官承诺将在印尼投资50亿美元。

投资范围包括旅游部门，基础设施，采矿和矿物加工，食品和饮料行业，工业炸药，海事部门，药品和奶牛场。

投资统筹机构主任称，相信该10家公司将认真地进行新的投资或与印尼贸易部，印尼驻坎培拉大使馆和驻悉尼总领馆进行扩张业务合作。

访问期间，佐科威总统表示，印尼目前正在享受积极的投资环境，比如国际信用评级机构即穆迪和惠誉上调印尼的地位，从稳定到积极。公众信任指数也上升7分至69％。此外，世界银行也把印尼投资环境的改善与营商便利等级提高15分，由排名106晋升91。这一切都表明印尼可成为优先的投资目的国。

佐科威总统在10家澳洲企业首席执行官面前说：“我想听听你们在印尼已进行投资的或未进行投资的有何意见？要我和我的部长如何帮助你们？”

佐科威总统说，为促进投资以及支持印澳全面经济伙伴关系协定的实现，印尼目前正加紧进行官僚改革程序。