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佐科威总统与日本首相安倍在茂物会面后透露

日本将提供印尼8.6兆盾供灌溉和海岸保护项目

【本报雅加达讯】佐科威总统与日本首相安倍周日在茂物举行双边会谈后透露，日本将提供印尼8.6兆盾供灌溉和海岸保护项目。

日本首相安倍看到印尼政府为实现粮食自给自足所作的努力，其中之一即是通过改善水利灌溉以及提供足够的水坝发展农业，以及通过海洋事务和渔业部门努力改善沿海地区的经济环境，如盐业和养殖业表示赞赏。为此，他坦言愿提供8.6兆盾供那两项工程项目。

安倍认为，佐科威总统的领导风格，通过努力建设基础设施以提高印尼人民的福利是正确的。他还表示，将通过两国互惠互利的经济合作形式全力支持佐科威总统领导的政府。

他明确地说：“在这此访问中，我深信两国将加强与巩固战略伙伴关系。对于未来，我决心要加强印尼和日本之间的合作应对挑战。”

雅泗高铁与巴丁班港口

据佐科威总统说，他们俩在这此会谈中，也讨论有关雅泗高铁、巴丁班港口、玛斯拉油气田以及印尼前沿岛屿综合渔业中心等工程项目，双方已一致同意进行合作。

巴丁班港口所需资金大约33亿美元或42兆盾，而雅泗高铁所需经费视所采用的技术而定。至于玛斯拉油气田所需资金大约160亿美元，日本公司所持股份占65%，蚬壳公司35％。