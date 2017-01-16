Monday, January 16th, 2017 | Posted by

佐科威总统与日本首相安倍发表联合新闻声明
两国将继续加强政治经济海事与社会文化等合作

周日（15/1）下午在茂物行宫发表联合新闻声明

周日（15/1）佐科威总统与日本首相安倍在茂物行宫发表联合新闻声明

 

【本报雅加达讯】佐科威总统与日本首相安倍周日（15/1）下午在茂物行宫发表联合新闻声明时表示，两国将继续加强政治经济海事与社会文化等合作。

佐科威总统说，201619月，日本在印尼的投资已达44.98亿美元，比2015年提高两倍。

在双边会晤中，双方取得了几项协议，首先在今年两国外长与国防部长之间将在印尼举行合作会谈。其次，印尼要求日本开放印尼的农产品和渔业产品进入日本市场，以及重新复查解决避免双重税务协议。此外，增加印尼护理人员的数量，以便能够满足日本的市场。并在今年开始重新复查经济伙伴关系协定。

第三，印尼还要求日本考虑增加空中连通计划，开放印尼鹰航雅加达 - 洛杉矶（美国）航班路径东京（日本）上空通道。

第四，印尼和日本也同意加强经济合作，包括西爪哇巴丁班（Patimban）港口建设规划，开发Masela油气田，初步讨论雅加达－泗水高铁的建设合作计划，以及讨论

印尼前沿岛屿建设综合海洋和渔业中心合作计划。

 

 

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173120

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