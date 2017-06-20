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佐科威总统与国军总司令等共进开斋饭

总统强调：国军与人民形同鱼和水不可分离

【本报雅加达讯】周一傍晚17时25分，在雅加达东区Cilangkap国军总部，佐科威总统与国军总司令卡铎.努尔曼迪约(Gatot Nurmantyo)等共进开斋饭。

佐科威总统在致词中表示，国军与人民形同鱼和水，不可分离。为此，国军必须让人民过着安居乐业，平静的生活，各宗教之间必须和睦相处，互相容忍，培养团结精神。为维护治安与社会秩序，国军必须全力支持警方的任务。

总统说，散布恐怖主义思想与干扰国家意识形态必须被停止下来，不要让他们再施暴，不要再有受害者。

总统希望国军继续发扬保卫国家、保卫民族团结精神与保卫国家统一精神。

国军总司令卡铎.努尔曼迪约在致词中说：“在此，我对总统先生的关注以及访问了各军种大本营，甚至亲自视察多次军事演习，包括在纳杜纳岛的军事演习，表示感谢。”

出席的嘉宾其中有前任副总统特里苏特里斯诺（Try Sutrisno)、警察总长狄托卡纳维安(Tito Karnavian)、国务秘书部长帕拉迪克诺(Pratikno)、内阁秘书帕拉摩阿侬(Pramono Anung)、最高检察官帕拉斯迪约(M.Prasetyo)、公共工程与住房部长巴苏基哈迪慕利约诺(Basuki Hadimuljono)、交通部长布迪卡里亚苏玛迪(Budi Karya Sumadi)、总统府幕僚长德登马斯杜基(Teten Masduki)、国家情报局局长布迪古纳宛(Budi Gunawan)、国家机构领导人如人协议长朱耳基夫里哈山(Zulkifli Hasan)、地方代表理事会主席乌斯曼沙布特拉欧当（Oesman Sapta Odang)、最高法院院长哈达阿里(Hatta Ali)与肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐(Agus Rahardjo)以及印尼伊斯兰学者理事会总主席马鲁夫阿敏(Ma’ruf Amin)与伊斯迪瓜耳清真寺阿匐纳沙鲁丁乌玛尔(Nasaruddin Umar)。

除高级军官、内阁部长与国家机构领导人以及宗教名流之外，数千名来自海军、空军与陆军战士与总统卫兵以及数千名孤儿也出席该节目，他们也与佐科威总统共进开斋饭。