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“佐科威志愿者”大会在西爪哇圣都召开

佐科威吩咐支持者须奉公守法 谨言慎行 临难不避

【liputan6新闻网8月5日讯】2019年总统大选的脚步越来越近了，即使联盟政党之间尚未达成最后的政治协议，但是各组候选人已马不停蹄运筹帷幄组建竞选团队，总统选举的政治气氛亦逐步升温。

“佐科威志愿者”，上周六（8月4日）在西爪哇圣都（Sentul）国际会议中心（SICC)召开全国会议，佐科威亲临为大会举行开幕仪式。

佐科威在大会上演讲中指示他的志愿者在2019年选举中必须取得胜利而坚持不懈努力。

“我要求志愿者必须顽强拼搏，奋发图强，知难而进，团结一致，坚持不懈努力工作。对方若采取激进的手段，我们也不可示弱，我们必须团结一致动员所有的力量勇往直前，包括政党，国会议员候选人，退役军警和社团志愿者，以集中焦点全力以赴取得胜利为目标，因为这是首次我国总统和国会议员选举同步举行。”佐科威向成千上万的支持者高声喊道。

“2019年的总统大选不仅是输赢的问题，而是涉及到我国民主制度的关键，我们必须不断维护和加强我国刚萌芽的民主继续往更健全茁壮的方向发展，让我国全民对政治感到兴趣亦能分享到健康的民主生活，这也是自2014年以来我们共同继续奋斗的目标。”佐科威士气高昂地说道。

因此，为了实现2019年选举目标，志愿者必须下访到全国各个社区，以和蔼可亲的方法取得居民的信任，吸引和说服最近的圈内基层选民，即在家庭，邻居，村公所周围组建邻组居委会团体协助竞选活动，希望在2019年再获得人民的授权。佐科威总结说道。

针对佐科威的发言，大印尼行动党指佐科威促使志愿者勇于使用更激进的行为面对挑战，是鼓吹暴力的行为，然而支持佐科威的PDIP和PSI出面澄清佐科威绝对没有此意，并呼吁其他政党不要刻意断章取义和讹言惑众，无中生有散播不确实的谣言抹黑政敌。

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