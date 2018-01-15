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佐科威志愿者在地方首长选举中

正式宣布支持Djarot-Sihar 为苏北正副省长候选人

【雅加达安达拉新闻网1月13日讯】佐科威志愿者（ABJ）在2018年地方首长选举中正式宣布支持原雅京特区省长查罗特 赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）和西哈尔（Sihar Sitorus）为苏北正副省长候选人。

“作为宣布支持的后续，佐科威志愿者与苏北 ABJ地方代表理事会举行了一系列协调会议，以组成一个胜选 查罗特-西哈尔候选人。”佐科威志愿者中央理事会（DPP ABJ）总主席Veldy Reynold周六（1月13日）在雅京书面发表声明中如是表示。

Veldy说，佐科威志愿者为苏北的前途已经准备继续加紧努力，并希望查罗特和西哈尔能够接替更有效力和威望的省长副省长。

“作为我国原雅京特区副省长，查罗特的领导已经被证明有卓越成就和绩效。擵eldy如是说道。

据Veldy介绍，查罗特是苏北人民的希望，因为它被认为能够设计和编制符合社会需求的民粹主义理性和可衡量方案。

“这位原勿里达（Blitar）是一个清廉无贪污的市长，现在真是时候为苏北未来五年消除一切贪污腐朽的歪风，与查罗特-西哈尔共创更好的明天。擵eldi说。

Veldi补充说，查罗特-西哈尔是正确的正副省长候选人。查罗特拥有可靠和富有远见的领导才能，西哈尔是苏北当地的居民，代表苏北当地社区和拥有强大的智力和广泛的网络交友。