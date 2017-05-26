Posted by admin

佐科威坦诚在雅京特区选举中

与卡拉的政治立场截然不同

【TRIBUNNEWS新闻网5月27讯】无风不起浪，事出有因，我国总统佐科威（Jokowi）与副总统尤淑夫卡拉（JK）的关系到底是如同政治观察家或媒体形容为貌合神离吗？其实位国家元首的关系究竟如何，社会大众不得而知，因此舆论纷纷，各说纷纭，但是稍微深入分析和能加以理解的民众几乎心知肚明，卡拉副总统想达到的正真政治目标和个人觊觎。

佐科威总统在周四（5月25日）的一场Kompas TV电视访问中的确间接透露一点点他与卡拉关系的信息。佐科威坦诚在2017年雅京特区地方首长选举中与副总统卡拉的政治立场截然不同。佐科威总统宣称，作为国家元首，他坚定选择中立的立场，不偏不倚袒护任何一组候选人。与佐科威总统截然不同的卡拉副总统，根据人民协商会（MPR）议长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan)曾表示，卡拉（JK）是幕后推波助澜推举阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan)为2017年雅京特区地方首长候选人的国家重量级人物。

周四晚间的电视节目中佐科威总统说， “雅京特区地方首长选举之前，大家都认为我会特别袒护某一组候选人，而选举的结果证明，我是坚持保持中立的立场，更何况有意干涉选举的过程，绝对不会！”

佐科威总统还说，他保持中立及秉公执政的立场也同样不会将自己的意愿强迫于卡拉副总统，作为公民，卡拉副总统当然也具有自由选择自己的政治立场和目标。这就是民主的意义，也是我们应该向人民传授正确的政治教育，不可以误导人民，误入歧途。