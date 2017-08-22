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佐科威在总统府会

见来访的乌兹别克斯坦副总理

【雅加达安达拉通讯社8月21日讯】周一（8月21日）中午约14.00，佐科威总统在雅京总统府会见来我国进行访问的访的乌兹别克斯坦副总理兼农业与水资源部部长米尔扎耶夫( MirzaevZoyir)一行。总统由国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)和外交部长蕾特诺·马尔苏迪 （Retno LP Marsudi）陪同，而米尔扎耶夫由乌兹别克斯坦驻印尼大使Shavkat Jamalov，乌兹别克斯坦布哈拉（Bukhara）省长Uktam Barnoev和乌兹别克斯坦农业银行董事Saidkamol Khodjaev以及农业和渔业部长等高层陪同。

会议结束后，蕾特诺外长向传媒记者表示，两国领导人进行了友好和亲切的会谈，并承诺将继续加强两国在各领域的合作，尤其是在农业和渔业的领域。

“由于米尔扎耶夫副总理亦兼农业与水资源部部长，因此在农业和渔业的合作将成为两印尼 - 乌兹别克斯坦优先的合作领域。”蕾特诺外长说。有关两国在农业方面的合作，米尔扎耶夫副总理已与我国农业部部长阿姆兰·苏莱曼（Amran Sulaiman）进行了讨论，包括涉及到食品自给自足的计划，特别是胡椒农业产品的开发。他们也对我国的水产养殖业拥有浓厚的兴趣并希望加强在这方面的合作。蕾特诺外长说这样说。

在贸易方面，拥有约3200万至3300万人口的乌兹别克斯坦，其实也具有潜在的市场。印-乌两国贸易额目前达1100万美元，印尼从乌兹别克斯坦进口主要是棉花，而印尼对乌兹别克斯坦的出口大多是家具和棕榈原油（CPO）。