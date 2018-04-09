Monday, April 9th, 2018 | Posted by

佐科威嗤笑“2019年换总统运动” PKS总主席轻松回应

上周六（4月7日），佐科威总统到西爪哇苏加巫眉进行视察活动，其中也视察正在兴建中的茂物-焦威-苏加巫眉（简称为Bocimi高速公路)。

上周六（4月7日），佐科威总统到西爪哇苏加巫眉进行视察活动，其中也视察正在兴建中的茂物-焦威-苏加巫眉（简称为Bocimi高速公路)。

 

【雅加达Liputan 6网】佐科威总统参加一志愿者组织时曾嗤笑有一群自称“2019年换总统运动”的组织。而公正福利党总（PKS）主席索希布伊曼（Mohamad Sohibul Iman）对佐科威总统的发言，以轻松的语气回应佐科威总统的批评，并说民主时代，人民有拥有言论自由的选择，他也说佐科威总统的批评也很早正常，不足为奇。PKS总主席索希布伊曼在雅京周日(48)在东区 Cibubur如是说。

众所周知，公正福利党有意与大印尼行动党建立联盟共同推举2019年总统选举一组人选，因此发起#2019gantipresiden 换总统运动，除了印刷T恤，他们也制造手环，免费赠送个公众，希望获得民众的响应和支持。

佐科威总统上周六（47日）出席一场《促进国家发展》志愿者组织，致词上佐科威嘲笑一群自称“2019年换总统运动”的组织的活动。佐科威总统说，仅有人民和真主有权利换总统，仅有使用T恤就想撤换总统，谈何容易。

现在媒体记者最关注的热点都在2019年换总统运动，不可能以通过T恤就能够换2019年总统。 ”佐科威总统如是说道。

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