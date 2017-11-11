Saturday, November 11th, 2017 | Posted by

佐科威和卡拉到 Kalibata 烈士坟场
追悼民族英雄纪念日活动

佐科威总统和卡拉副总统在 雅京Kalibata 烈士坟场追悼民族烈士纪念日活动

佐科威总统和卡拉副总统在 雅京Kalibata 烈士坟场追悼民族烈士纪念日活动

 

 

【雅加达CNN印度尼西亚讯】佐科威总统和卡拉副总统在 雅京Kalibata 烈士坟场（TMPN）追悼民族烈士纪念日活动。喇叭声响起欢迎国家领导人来到TMPN

佐科威上台主持仪式之前长征乐队和武装力量也已经出现在Garuda神鹰雕像前面。同时，我国总统第一夫人伊莉雅娜（Iriana）、副总统尤淑夫卡拉和夫人慕菲达（Mufidah Jusuf Kalla）佐科威并肩站在部长和机构负责人的左边。

年度仪式于晚上810分开始，纪念19451110日，首先向民族烈士致最崇高的敬意，并听到了几分钟的警笛声。佐科威然后带领纪念烈士追悼会。

之后，他和两名空军人员在Garuda 神鹰雕像前献上了一束鲜花，仪式结束后，他和卡拉朝几座英雄墓朝觐。卡拉访问的第一点是印度尼西亚共和国副总统Adam Malik的墓碑。

他们还在印度尼西亚共和国第三任总统哈比比（BJ Habibie）的夫人 Hasri Ainun Habibie，我国第五任总统美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）的先夫道菲克基马斯 (Taufiq Kiemas)、我国第四任总统 Umar Wirahadikusuma 和革命英雄烈士Ahmad Yani上将坟墓前谒陵献花。

此外，佐科威和卡拉在社会部长科菲法 因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）、宗教部长鲁克曼 哈基姆 赛义夫丁（Lukman Hakim Saifuddin）和国务秘书帕拉蒂克诺（Pratikno）陪同下还参拜了我国第5任副总统Sudharmono和他的妻子Ratu Emma Norma SudharmonoG30SPKI革命英雄烈士。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197977

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