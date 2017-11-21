Tuesday, November 21st, 2017 | Posted by

佐科威呼吁退役军警
共同维护多元化民族团结精神

周一（11月20日），佐科威总统出席印尼退伍军人子女通讯论坛（FKPPI）和陆军退休团PPAD节目并接受媒体访问。我国前任副总统特里苏特里斯诺（Try Sutrisno） 和政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)以及FKPPI）主席苏多沃（Pontjo Sutowo，左二）均出席。

周一（11月20日），佐科威总统出席印尼退伍军人子女通讯论坛（FKPPI）和陆军退休团PPAD节目并接受媒体访问。我国前任副总统特里苏特里斯诺（Try Sutrisno） 和政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)以及FKPPI）主席苏多沃（Pontjo Sutowo，左二）均出席。

 

【雅加达点滴新闻网1120日讯】佐科威总统和退役国军警察出席印尼退伍军人子女通讯论坛（FKPPI）、陆军退休团（PPAD）和全国民族指导基金会（YSNB）举行全国文化研讨会活动。

全国文化研讨会活动于周一（1120日）在雅京南区Balai Kartini Gatot Subroto街举行。活动开始时佐科威立即发表了演讲。

佐科威总统发表讲话说：“首先我要向那些作为印度尼西亚共和国的守卫者和维护者，执行班渣西拉（Pancasila）和45年宪法以及多元化守护者的退役军官表示热烈的祝福”。

出席全国文化研讨会活动的有原我国副总统特利 苏特利斯诺（TrySutrisno）退役上将、国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu）退役上将和维兰多（Wiranto）退役上将。 他们排排坐在前排。

我想提醒大家，我们印度尼西亚是一个大国，拥有17000个岛屿，714个部落，1100多个地方语言。” 佐科威如是说。

佐科威强调说，快速的变化。 所以印尼民族必须团结一致面对全球的变化。

因此，我们印尼人有礼貌的价值观，班渣西拉中包含的一切价值，我认为应该把和谐和容忍的价值观继续传承下去。”佐科威如是说。

佐科威主持全国文化研讨会活动开幕仪式敲锣后立即离开了该地点。这次全国文化研讨会活动一直持续到今天（1121日）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198693

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