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佐科威启程伊斯坦布尔出席OKI特别会议

讨论美国单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都

【雅加达12月12日讯】 周二（12月12日)，我国总统佐科威与第一夫人伊莉雅娜搭乘总统第一专机从雅京哈林机场前往土耳其伊斯坦布尔（Istanbul, Turkey）出席由全世界18个国家组成的伊斯兰合作组织(OKI)召开的特别会议，讨论美国特朗普总统单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都，引发国际社会严重关切和普遍反对。

总统在启程前往土耳其之前，在雅京东区哈林机场举行记者发布会。前往机场送行的包括政法安全统筹部长维兰多 (Wiranto)，国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将，国家警察总长狄托卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将，国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)，陆军参谋长慕约诺(Mulyono)陆军上将和海军参谋长艾迪(Ade Supandi)海军上将。

美国总统特朗普12月６日宣布承认耶路撒冷（Yerusalem）为以色列首都，并将启动把美驻以使馆从特拉维夫（Tel Aviv）迁往耶路撒冷的进程。自以色列１９４８年建国至今，历任美国总统从来不敢宣布承认过耶路撒冷为以色列首都。

国际社会普遍担忧并警告美国此举可能引发危险后果，将破坏巴以目前的和平进程，将增加中东地区的不稳定性。因为耶路撒冷被视为是伊斯兰，基督教和犹太教的圣城。

因此，由全世界18个国家组成的伊斯兰合作组织(OKI)在土耳其伊斯坦布尔（Istanbul, Turkey）召开紧急特别会议，讨论耶路撒冷问题。

作为全球伊斯兰人口占最大数的国家并在伊斯兰国家能扮演举足轻重的角色的印尼，对美国单方面承认耶路撒冷为以色列首都，责无旁贷，印尼必须明确表达反对美国承认耶路撒冷为以色列首都的政治立场，才能获得伊斯兰国家的尊重。

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的关键之一。以色列在１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其永久不可分割的首都，而巴方则觊觎建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家，，包括亲以色列的西方欧洲国家，都把使馆设在特拉维夫，而非耶路撒冷。

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