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佐科威召集联盟政党秘书长讨论成立胜选团

【CNN印度尼西亚雅加达讯】从业党中央理事会总主席艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）向传媒揭露，佐科威总统周二（7月31日）下午在茂物行宫与六位支持他的政党举行会议，商讨2019年正副总统选举的良策，包括讨论成立胜选团的整体规划。

“我们进行技术性的讨论。” 艾尔朗卡周二（31日）在茂物行如是说。

艾尔朗卡说，联盟政党秘书长基本上已多次见面讨论2019年总统选举的议题。昨日与佐科威总统的会议仅是更深入讨论如何落实佐科威与各联盟政党总主席会议的内容。

另外，斗争民主党政客帕拉摩诺 阿侬（Pramono Anung）不愿进一步评论总统与秘书长会议的内容。

阿侬对自己和人类发展与文化统筹部长布安 马哈拉尼（Puan Maharani）及内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）将成为佐科威的胜选团成员时，亦不愿给予评论。

昨晚出席会议的政党秘书长，即斗争民主党（PDI-P）、从业党（ Golkar）、人民良心党（Hanura）、国民民主党（Nasdem）和民族复兴党（PKB）和建设团结党（PPP）。

建设团结党中央理事会秘书长阿尔苏尔萨尼（Arsul Sani）否认那天的会议将决定总统选举胜选团队的主席。 据萨尼说，这个职位没有与联盟伙伴一起讨论。

萨尼表示佐科威与茂物行宫联盟秘书长之间的第二次会面较多涉及技术层面问题。

萨尼认为斗争民主党将在佐科威胜选团队扮演重要的角色。事实上，萨尼称PDIP 秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）应该可胜任胜选团的领导者。

众所周知，在2014年总统选举中，当时的PDIP秘书长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）被任命为佐科威卡拉胜选团队负责人，成功击败大印尼行动党（Gerindra）和国民使命党（PAN）推举的帕拉波沃和哈达（Prabowo-Hatta Rajasa）搭档。