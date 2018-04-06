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佐科威发布关于外国工人在印尼工作的总统法令

【雅加达infopresiden新闻网4月5日讯】 为了促进我国经济增长扩创造更多的就业机会，政府认为有必要重新规范外国劳动申请在我国工作的许可。

基于以上的考虑，2018年3月26日，我国总统佐科威签署了关于外国工人在我国工作的2018年第20号总统法令（Perpres）。 这项总统法令自司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）在雅加达与2018年3月29日公布后，三个起生效。

根据这项总统法令规定，外国工人（TKA）由雇主向政府相关部门提出某些职位和规定的工作任期，根据国内有关内劳动力市场条件的情况和规定执行。

根据这项总统法令严格规定，国内雇主必须在各类工作职位优先招聘国内工作人员。 如果需求的职位不能从印度尼西亚国找到，才可以允许从国外聘请。

援引阁秘书处官方网站setkab.go.id，根据这项总统法令第4条第（1,2）款，外籍工作人员不能担任人事部门或根据印度尼西亚劳工部长规定不允许外籍人员担任的职位”。

有关禁止外籍工作人员担任的职位，部门或领域，将根据相关部门发布向“部长条例”而定。

以上总统法令第10条第（1）款规定，应予以免除：a。 担任公司董事会其中职位的股东或公司股东之;b。 外国代表，即外交官或领事官员; 或c。 政府相关单位要求的专业工作类型。