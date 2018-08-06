Monday, August 6th, 2018 | Posted by

佐科威出席PDIP国会议员候选人讲习培训会议

长哈斯多克里斯迪延多(右二)等PDIP高层领导人均参加。

周日（8月5日）佐科威出席PDIP在雅京北区安卒Hotel Mercure举行的PDIP国会议员候选人讲习会。图为斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(左二)、PDIP秘书长哈斯多克里斯迪延多(右二)等PDIP高层领导人均参加。

 

【点滴新闻网85日讯】佐科威总统出席周日（85日）在雅京北区安卒寻梦园Hotel Mercure Ancol召开的斗争民主党（PDIP2019年普选国会议员候选人讲习会。大会由PDIP中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)PDIP秘书长哈斯多克里斯迪延多(Hasto Kristiyanto)共同主持不向外公开的会议。

哈斯多秘书长在致词中向佐科威汇报，迄今PDIP是唯一拥有三位总统的政党，即我国第一任总统，建国之父翁加诺，美佳娃蒂和佐科威。哈斯多的讲述博得了人们一阵阵热烈掌声和欢呼声。

哈斯多也介绍了2019PDIP国会议员候选人有来自全国各地不同民族和背景，这充分反映我国各民族团结和殊途同归精神的大家庭。

据哈斯多阐述，总共有108PDIP现任国会议员获得提名参选2019年普选，其中包括退役军警和不同专业人士及艺人，其中有Tina Toon Angel Karamoy

周日下午14.19，佐科威抵达现场，获得美佳娃蒂，布安马哈拉尼和PDIP内阁部长成员，即公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基哈迪穆尔约诺和内政部长扎赫约库莫罗，一同迎接并一起进入会议厅。现场与会者异口同声大喊“佐科威连任”，掌声四溢，掌声如雷。

 

 

 

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