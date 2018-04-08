Sunday, April 8th, 2018 | Posted by

佐科威充满年轻人的激情和活力
骑越野摩托车视察苏加巫眉中小型工业

周日（4月8日），佐科威总统到西爪哇苏加巫眉进行视察活动。在总统护卫队严密保护下，有位当地居民竟然还敢冒险赤脚跑步与总统握手。

周日（4月8日），佐科威总统到西爪哇苏加巫眉进行视察活动。在总统护卫队严密保护下，有位当地居民竟然还敢冒险赤脚跑步与总统握手。

 

【安达拉通讯社苏加巫眉48日讯】周日（48日），佐科威总统到爪哇省苏加巫眉县视察当地的中小型劳动力密集工业和公共基础设施，其中也视察正在兴建中，总长为54公里的茂物-焦威-苏加巫眉（简称为Bocimi高速公路)

佐科威总统护卫队团团保护下，尝试他350 cc 的新型Royal Enfield Bullet越野摩托车，穿越西爪哇省苏加巫眉县的道路上，吸引了多数当地居民的关注，他们也热情迎接总统一行的到访。民众争前恐后想接近总统，有的甚至冲破总统护卫队和保安警察队伍，想与总统握手，其中一位赤脚，不穿上衣的年轻人跑步冲向总统，总统护卫队有点措手不及保护总统。但是民众均是好意的。

佐科威穿着印上印尼共和国红白色地图的牛仔夹克，牛仔裤和运动鞋看起充满年轻人的激情和活力。总统穿的浅蓝色牛仔夹克的背后还写着“印尼”巴泽蜡染图样。

佐科威总统在公共工程与住房部部（PURR）长巴苏基哈迪穆尔约诺、交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 和总统府幕僚长穆尔多科陪同下，亲临Bocimi高速公路施工现场。总统也要求连接焦威（Ciawi）和Cigombong总长15,35 公里的路段能于今年七月份完工，到Cibadak路段能于2019年竣工和直到苏加巫眉（Sukabumi）路段能于2020年完成。众所周知，多年来，苏加巫眉Cibadak是交通堵塞最严重的地方。总统说该地区交通问题亟需给予解决。据总统阐述，迄今尚未获得报告有关以上工程项目征地问题，一切正常运行。

总统说，苏加巫眉Cibadak是交通堵塞最严重的地方，亟需给予解决。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211578

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