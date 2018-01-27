Saturday, January 27th, 2018 | Posted by

佐科威会见印度总理
冀降低棕油进口税

我国总统佐科威(左)与印度总理莫迪（右）在新德里举行双边会谈。

我国总统佐科威(左)与印度总理莫迪（右）在新德里举行双边会谈。

 

【本报讯】佐科威总统25日出席在印度新德里举行的东盟25周年峰会期间 ，在Taj Diplomatic Enclave酒店内的特别会客厅里会见了印度总理纳伦德拉莫迪(Narendra Modi)

佐科威总统说，自2017年印尼与印度的贸易额有所提升，不过离指标尚有一段距离，故还有增长的潜力。因此，仍需继续提高双边的贸易，包括去除一些贸易障碍。

其中一项贸易障碍，即印度最近大幅提高了自印尼输入的蔬菜油的进口税。佐科威总统担忧印度将因此减少自印尼进口到印度的棕榈油的数量。

佐科威总统说，尚若印度减少进口棕榈油，将影响印度市场对棕榈油越来越多的需求量。佐科威总统希望印尼政府重新考虑降低蔬菜油的进口税。

总统说，自从201612月访问印度，与印度总理纳伦德拉莫迪会面后，两国的关系日逾密切，为了更增进两国的友好关系，他诚恳的邀请印度总理纳伦德拉莫迪访问印尼。在印尼商讨两国更密切合作的关系。

陪同佐科威总统出访的有经济统筹部长达尔敏，外交部长雷诺玛苏蒂，内阁秘书帕拉摩诺阿浓，总统府统筹专员特登，印尼驻印度大使锡哈多苏里欧迪布罗(Sidharto Suryodipuro)

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