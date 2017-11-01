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佐科威亲临勿加西视察

下池塘放养虾苗和参加社会造林种红树活动

【雅加达点滴新闻网11月1日讯】周三（11月1日）平民出身的我国总统佐科威来到西爪哇勿加西Muara Gembong河口Pantai Bakti村参加社会造林种红树活动。

昨日中午约12点半左右，总统骑着一辆越野自行车前往活动地点，因为通往虾池塘只有一条约3公里路况欠佳的通道。

抵达虾场池，身穿牛仔裤和运动鞋白衬衫的佐科威总统立即进入一片准备种植红树林种子的土地。 佐科威总统也为印尼国家林企公司（Perum Perhutani）开创共830公顷的虾池和遮目鱼养殖场主持开幕仪式。

此外，总统也在一个约4000平方米的虾池象征性放养约20万虾苗，标志着社会林业计划对虾养殖单位运作的启动。

佐科威总统说，“除了勿加西的Muara Gembong河口Pantai Bakti村，政府也将在全国各地推进类似的模式，以增加民众的收入和改进生态环境。”

为了全面性推动以上计划，政府也为森林社区提供了至少1270万公顷的土地，提供民众种植和发展渔业。

佐科威总统祝愿Muara Gembong河口Pantai Bakti村民可以充分利用政府提供的土地，也希望这项计划能顺利进行和取得成功。总统还答应随时将在回来视察，监测这项计划的进展情况。