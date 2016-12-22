Thursday, December 22nd, 2016 | Posted by

佐科威主持西加恩迪贡
印马两国边界出入境边检总站启用仪式

周三（12月21日），佐科威总统在第一妇人伊莉亚娜（Iriana）、内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）、公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）、西加省长科尔尼利斯(Cornelis)等地方高层的陪同下，主持我国与马来西亚两国边界出入境边检总站恩迪贡（Entikong）总站启用仪式。

周三（12月21日），佐科威总统在第一妇人伊莉亚娜（Iriana）、内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）、公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）、西加省长科尔尼利斯(Cornelis)等地方高层的陪同下，主持我国与马来西亚两国边界出入境边检总站恩迪贡（Entikong）总站启用仪式。

 

【罗盘报新闻网1221日西加讯】两年前，我国总统佐科威来到西加省上候县（Sanggau）与马来西亚砂拉越（Serawak）两国边界恩迪贡（Entikong）出入境边检总站，当时视察我国出入境边检总站不堪设想的简陋，远不如对面邻国整洁壮观的马国砂拉越出入境边检总站，佐科威总统触目兴叹地说，一定要在恩迪贡兴建一座能与对面马国媲美的出入境边检总站，甚至还要比他们豪华好几倍的公共设施，因为这牵涉到国家的尊严和人民的自豪。

因此，当时佐科威总统立即指令我国公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）必须完成使命，而且还要准时竣工。

就在这样的背景下，佐科威总统，周三（21/12, 从东加里曼丹巴朗卡拉亚（Palangkaraya），搭乘总统《印尼一号》专机，风尘仆仆来到了西加省坤甸市Supadio飞机场，又转坐直升机前往位于加里曼丹岛北部森林茂密的印尼与马来西亚边界地区，主持恩迪贡印马两国边界出入境边检总站（PLBN），总统终于心想事成了。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171467

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