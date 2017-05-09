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佐科威主持巴布亚边防哨站启用仪式

【雅加达点滴新闻网5月9日讯】佐科威总统到巴布亚进行工作视察并主持巴布亚 查亚普拉边防哨站（PLBN Skouw）启用仪式。

PLBN Skouw启用仪式将成为全国范围内的工作模范。特别是查亚普拉，佐科威也将到各地的基础设施主持就职典礼。

“今天佐科威总统主持 PLBN Skouw主持启用仪式，现在佐科威一行人前往该地区视察。” 公共工程和住房部长巴苏基 (Basuki Hadimuljono) 周二（5月9日）在查亚普拉PLBN Skouw如是说道。

佐科威主持PLBN Skouw启用仪式后也将计划分发印度尼西亚智能卡（KIP）、印度尼西亚健康卡（KIS）和附加食品（PMT）给当地居民。

另外，佐科威也将分发土地证。佐科威也主持20兆瓦（MW）容量的Holtekamp发电厂以及50兆瓦容量的PLTMG Holtekamp奠基石头仪式。

众所周知，查亚普拉PLBN Skouw开始兴建于2015年12月18日，PLBN Skouw位于查亚普拉市穆阿拉塔米区，总合同金额达1659亿，在此第一阶段工作的承包商是PT Nindya Karya有限公司。