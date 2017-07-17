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佐科威主持国民民主党成立捍卫国家学院揭牌仪式

总统称封锁“Telegram”应用软体是维护国家利益

【雅加达罗盘报新闻网7月16日讯】佐科威总统在雅京出席由国民民主党 （Nasdem）开办的捍卫国家学院Akademi Bela Negara (ABN)成立仪式。总统也由国民民主党 （Nasdem）中央理事会总主席苏里亚·巴罗(Surya Paloh)及几位内阁成员陪同下主持ABN创校的揭牌仪式。

ABN 学院首任校长IGK Manila表示，占地约一公顷的ABN学校大楼和校园设计规划均由学校董事长苏里亚巴罗亲自监督和施工，预计ABN学院能容纳约500名学生。来自全国国民民主党干部必须进修ABN学院为期4个月的课程。

ABN学院将拥有固定和临时的，来自全国各大教育城市，如日惹和雅加达各界不同的大学教师、和专家学者，总之ABN学院万事俱备。课程共有48个学习科目，教学材料主要分为三个主题，即领导能力，个人性格栽培，国家和政党教育，” IGK Manil说。

针对政府决定封锁“Telegram”应用软体而引发各界的不同解读和舆论，佐科威总统强调，政府长期以来一直关注 社会民间组织使用社交网络“电报”应用软件进行违反政府原则的不法行为，甚至进行极端恐怖活动挑战国策和破坏国家社会稳定，因此政府决定关闭“Telegram”应用软件是为了维护国家的总体利益。

“我们为了维护社稷和人民的利益，因而政府毫无犹豫作出封闭社交网络“电报”应用软件的决定。” 佐科威周日在主持雅京ABN学院落成仪式后如是说。

佐科威说，随着互联网科技的发达和下载社交网络应用软体的方便有免费，我国目前有数以千计的社交网络上传内容均对国家安全造成严重的考验。据佐科威介绍，其中就是鲜为人知但是被全球恐怖分子极端组织使用的社交网络“电报”应用软体。虽然通信和信息部早已经提交政府不少国内极端民间组织大量使用网民较熟悉的社交网站进行非法活动，但是迄今为此，政府仅关闭“Telegram”应用软体。

政府也呼吁国内社交网站经营者与政府信息和通讯部保持紧密合作，以防国内社交网站被极端不法分子滥用进行恐怖活动。

国家警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）坦承，恐怖主义极端组织喜爱使用“Telegram”应用社交网络应用软体，主要是 “Telegram”具有其他社交网站没有的方便或特征，例如，使用者账户隐私获得充分保障，因此难以检测和监测，所以全球恐怖主义极端组织大量使用“Telegram”。

总警长狄托预估我国聊天群人数可能已超过一万人。此外，在应用程序的组被加密并难以检测。警方为了解决这个棘手问题，所以要求政府封闭社交网络“Telegram”应用软体。