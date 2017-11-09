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佐科威为女儿举行婚礼顺利进行

Kahiyang–Bobby已正式成为恩爱夫妻

【中爪哇安达拉网】佐科威总统（Joko Widodo）和家属在梭罗市官邸为女儿Kahiyang Ayu与新郎 Bobby Nasution举行婚礼，以非常浓厚爪哇民族传统礼仪举行女儿出嫁祝福仪式。从此Kahiyang Ayu与 Bobby已正式成为恩爱的夫妻关系。

Bobby Nasution在重要的婚礼宣誓中，新郎全心全意娶Kahiyang Ayu为妻子，并将永远爱护她。

担任Kahiyang Ayu与 Bobby Nasution婚礼证人是我国副总统卡拉（Jusuf Kalla）和经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（Darmin Nasution）。

在Kahiyang Ayu与Bobby的婚礼举行中，由Agus Maarif阅读古兰经，并由 印尼伊斯兰教士联合会总主席赛义德（KH Said Aqil Siroj）发表结婚演讲和精神宣导。

根据安达拉新闻网报告，身穿黑色爪哇装的新郎Bobby Nasution在家人的陪同下，Alila大酒店搭乘马车前往婚礼大厦Graha Saba Buana。穿着爪哇族传统服装的新娘家属佐科威和家人先抵达Graha Saba Buana大厦，之后新娘全家成员出来迎接新郎 Bobby并与新娘子前往婚礼大厅，先进行宗教宣誓仪式。在场礼仪充满感恩动人的气氛中进行。