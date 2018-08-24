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佐科威与穆罕马迪亚领导人讨论公平经济问题

【雅加达Merdeka新闻网8月23日讯】适逢周三（8月22日）是古尔邦节又称宰牲节为伊斯兰教历（Idul Adha 1439 Hijriah），周四（8月23日）上午，佐科威前往位于雅京门腾区（Menteng）的穆罕马迪亚(PP MUHAMMADIYAH)总部，象征性赠送宰牲节羊牛祭品给我国第二大伊斯兰组织穆罕马迪亚领导人。穆斯林团体穆罕马迪亚总主席Haedar Nashir和该组织中央高层领导人均出席迎接总统的莅临。

宰牲节祭品移交仪式前，佐科威总统与穆罕马迪亚中央理事会高层举行了一场非公开会议，讨论我国当今的政治和经济发展问题。据悉，其中是有关发展可持续性和稳健的公平经济问题。

会议结束后，总统向传媒表示，“会议讨论内容主要是如何贯彻实施印尼社会保险执行机构(BPJS)的纲领，包括穆罕马迪亚颇关注的妇女和儿童的健康。”

此外，会议上还讨论了伊斯兰夏利亚银行和资产再分配等问题。总统解释说。

陪同总统的政府官员，其中有文化与基础中等教育部长穆哈基尔艾芬迪（Muhadjir Effendy），国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)和总统总统特别工作协调主任德登玛汝基(Teten Masduki)。

佐科威总统奉献的宰牲牛由穆罕马迪亚总主席Haedar Nashir亲自接收，并表示将根据伊斯兰教规使用总统寄托的宰牲祭祀牛。