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佐科威与特恩布尔同意互相尊重

两国主权和领土完整

【悉尼安达拉通讯社2月26日讯】周日（2月26日）晚上，澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbul)在其私邸特别设欢迎晚宴，招待对澳大利亚进行国事访问的我国总统佐科威（Joko Widodo）伉俪和陪同佐科威总统的外交部长蕾特诺·马尔苏迪 （Retno Lestari Priansari Marsudi）、内阁秘书 : 帕拉摩诺·阿侬（Pramono Anung）、贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托（Enggartiasto Lukita）、印尼投资统筹机构主任托马斯·伦邦 （Thomas Trikasih Lembong）、创业经济机构主任 特利宛 （Triawan Munaf）和总统发言人约翰布迪 （Johan Budi SP）。

佐科威总统和特恩布尔总理的会议中，双方承诺将互相尊重两国主权和领土完整，不干涉两国内政的问题。

“两国相互尊重领土完整，不干预两国国内内部事务，两国将致力于加强和改善并建立一个互惠互利的外交关系。”周日，佐科威总统与澳大利亚总理特恩布尔在悉尼上周日的共同新闻声明中这样说。

印澳双方也同意将竭尽所能完成正在谈判中的印尼-澳洲全面经济伙伴关系协议 (IA-CEPA)。

此外，佐科威总统以期待澳洲能消除我国进口澳洲的关税和非关税进口产品的贸易壁垒，包括纸制品和棕榈油。

在政治和安全领域方面，佐科威总统解释说，印尼欢迎两国已成立的“2 + 2”部长级对话机制，包括法律和安全领域的部长级会议的合作机制，强化了两国在打击恐怖主义，处理非法捕捞的合作以及打击具有国际组织的犯罪集团行为。

印尼还感谢澳大利亚对印尼在担任环印度洋地区合作联盟(IORA)理事会领导的配合与支持。

“让我们携手合作，实现一个稳定和繁荣的印度洋沿岸地区。”佐科威总统对计划将于2017年3月出席IORA峰会的澳大利亚总理特恩布尔这样说。