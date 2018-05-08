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佐科威与李克强举行会谈

中印尼一致同意深化经贸投资合作

【雅加达5月7日综合讯】周一（5月7日），佐科威总统在茂物行宫广场举行仪式，欢迎正在印尼展开正式访问的中国国务院总理李克强。

李克强总理抵达时，军乐队演奏中印尼两国国歌，鸣礼炮19响。李克强在佐科威陪同下检阅仪仗队。

李克强总理首先转达中国国家主席习近平对佐科威总统的亲切问候。李克强总理表示，中国和印尼互为重要近邻，是拥有广泛共同利益的天然合作伙伴。两国元首多次成功会晤，推动双方政治互信和务实合作达到新高度。今年是中国同印尼建立全面战略伙伴关系5周年，中方愿同印尼方共同努力，乘势而上，推动两国关系实现更大发展。

一是在两国全面战略伙伴关系框架下打造双边、地区、国际层面全方位合作三个支柱，更好支撑两国关系发展。

二是深化中方“一带一路”倡议同印尼“全球海洋支点”构想对接，加强产能合作，推进雅万高铁和印尼“区域综合经济走廊”两大标志性项目合作，更好实现互利共赢。

三是深化贸易投资合作，扩大印尼棕榈油、热带水果、咖啡等有竞争力的优质产品对华出口，加强渔业加工合作，鼓励中国企业扩大对印尼投资。希望印尼方提供更多政策支持和便利。

四是夯实两国关系民意基础，密切人员往来和互联互通，加强学术、青年交往，促进文化交流互鉴。

李克强总理强调，中方愿同印尼方一道，共同推动中国棗东盟合作提质升级，同印尼等东盟东部增长区四国共同打造“4+1”次区域合作新模式，加快推进“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判和东亚经济共同体建设，促进东亚经济一体化。

佐科威总统表示，热烈欢迎李克强总理访问印尼，这是中国新一届政府换届后总理的首次出访，体现了中国对两国关系的高度重视。中国是印尼的战略伙伴，双方在经济、贸易、投资、文化等各领域合作不断深化，实现了互利共赢。感谢中方对印尼“区域综合经济走廊”建设的支持。印尼愿加速推进雅万高铁项目，确保早日全线开工。印尼愿同中方加强在东盟棗中国框架下合作以及在国际和地区事务中的沟通协调。双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。印尼也希望中国政府在巴勒斯坦问题上发挥更大的建设性作用,积极协助解决巴勒斯坦民族问题。

会谈后，李克强总理与佐科威总统共同见证了双方有关合作文件的签署。

印尼方面由海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹和公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基哈迪穆尔约诺代表印尼与中方签署两项基建建设合作项目。基建合作项目包括四个部门， 其中三个是港口发展，沿海经济发展和渔业加工发展即水库发展项目。

李克强总理表示，中方愿帮助印尼方改善基础设施。中国政府愿引导中国企业按照市场化原则赴印尼投资，带动当地就业，希望印尼继续为中方创造便利的营商环境。李克强总也理答应将增加进口印尼棕榈原油至少50万吨以及其他印尼农业产品，如燕窝，咖啡，可可及水果类，如山竹和蛇皮果等热带水果。