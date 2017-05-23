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佐科威与卡拉在茂物行宫接见我国跨宗教领袖

总统呼吁国民拥护多元化殊途同归社会 不要把宗教政治化

【雅加达点滴新闻网5月23日讯】周二（5月23日），我国总统佐科威在西爪哇茂物宫再次接见了来自我国不同宗教和信仰的领袖和代表。其中有我国三大伊斯兰组织，即印尼伊斯兰学者理事会(MUI)、穆罕默迪亚(Muhammadiyah)、伊斯兰教士联合会(PBNU)、天主教、基督教、印度教、佛教和孔教等领袖和代表均出席会议。

值得一提的是，与以往不同的是，佐科威总统于5月17日也在雅京独立宫接见了我国跨宗教和信仰领袖时，当时陪同佐科威总统的是国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）上将和国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将，而这次佐科威总统却由副总统尤淑夫卡拉（JK）也陪同。

总统在演讲中提到，雅京首都和国内多个地方都出现各宗教或民族之间的小冲突，都值得我们提高警惕，因此总统呼吁地方首长应该立即采取紧急措施处理社会的摩擦，妥善解决各族群之间的摩擦或冲突，不要是事件蔓延夸大，星星之火可以燎原，发生小事情若不立即采取解决措施往往都会酿成大事。

总统表示我国拥有各不同种族和宗教，这是仓上的恩惠，我们都是好兄弟好姐妹，总统因此再次呼吁我国人民不要互相谴责，诽谤，污蔑，藐视甚至互相诽谤，制造各民族之间的矛盾，引发社会动荡不安。总统也特别要求既得利益集团不要把宗教和政治混为一谈或把宗教政治化，刻意到处煽风点火，引发民心不安，而从中捞取政治利益。国家政局不安仅会消耗国家和人民的资源，我们应该好好利用我们的资源，在多种族多宗教的多元化殊途同归社会的精神上，携手建设国家，迈向更美好的康庄大道。

总统还说，全世界很多国家都很羡慕我国能在多元化民族和宗教错综复杂的环境中殊途同归，共同维护社会和谐。世界没有多少国家比我们幸福，例如阿富汗，叙利亚，伊拉克等动荡不安的内政，政客不择手段争权夺利，导致国家四分五裂，国破家亡，房倒屋塌，多少孤儿无家可归等残酷的事实，我们应该以史为鉴，不要让我们国家陷入人类的悲剧。

佐科威总统特别感谢宗教和谐论坛(FKUB)对维护国家宗教和谐所做的贡献，希望我们能携手捍卫印尼共和国统一的使命。