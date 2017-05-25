Thursday, May 25th, 2017 | Posted by

佐科威与卡拉两人异口同声驳斥不和传闻

我国总统佐科威（Jokowi）和副总统卡拉（Yusuf Kalla）进行自拍，展现出你中有我，我中有你祥和的气氛。

我国总统佐科威（Jokowi）和副总统卡拉（Yusuf Kalla）进行自拍，展现出你中有我，我中有你祥和的气氛。

 

【雅加达Liputan6.新闻网524日讯】针对2017年雅京特区地方首长的选举结果，人民协商会（MPR）议长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan)曾在一场所坦承，我国副总统尤淑夫卡拉（JK）是其中一位幕后推波助澜，建议联盟政党推举阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan )2017年雅京特区地方首长候选人的国家重量级领导。

这位国民使命党（PAN）中央理事会总主席祖尔基弗利·哈桑透露的消息引发国内轩然大波，因为众人皆知，钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）是执政党支持的候选人，而卡拉既然背道而驰，暗中与其他政府以外的政党支持另一组候选人。

喜欢无中生有的媒体和政治观察家因此舆论纷纷，包括佐科威总统和副总统卡拉貌合神离，两人不和的传闻也不胫而走。

根据国内外政治观察家的分析和推论是，卡拉与维兰多（JK-Wiranto）参加2009年总统选举的得票是12.41%， 当时苏西洛-布迪（SBY-Budiono）以60.8%高票成功 蝉联总统副总统宝座。即使人气如日中天的雅京特区现任首长钟万学，最后还是落选。根据现有法规，钟万学是以雅京特区副省长才有机会晋升雅京特区省长，因为省长佐科威当选印尼总统。因此，以同样的逻辑，政治观察家以主观性推论卡拉副总统的司马超之心。

但是，佐科威总统和卡拉副总统异口同声两人不和的传言。上周海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)在东加峇里巴板（Balikpapan）从业党全国领导人会议时驳斥总统与副总统不和的推测。鲁胡特强调，世上本无事 庸人自扰之。

我每天都与卡拉副总统联系。经常一起吃饭，一起努力为国家和人民服务工作。希望媒体或社会民众不要破坏我们的和谐。”佐科威周三（524日）在茂物行宫对传媒记者如是说道。佐科威还阐明，因此外传我和副总统卡拉不和是空穴来风，绝对不正确的传闻。

 

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