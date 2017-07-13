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伊联总主席萨伊德拜会肃贪会

NU将与肃贪会携手合作开展反贪腐圣战

【本报讯】印尼伊斯兰教士联合会（PBNU）总主席赛义德（KH Said Aqil Siroj）支持我国肃贪会反贪腐圣战，因为日前我国肃贪会经常受到威胁性的行为，并已准备好与肃贪会携手合作开展反贪腐圣战。“我们已与肃贪会达成一致反贪腐圣战。”周二（11/7），赛义德在媒体记者提出的问题这样回答。“我们拜会肃贪会的目的是给予肃贪会大力的支持，因为肃贪会接受来自诸多官员的严厉批评，他们都认为肃贪会的工作没有作用。不过我们仍支持肃贪会反贪污的工作，因为国家还需要肃贪会的大力支持，这都是民众的愿望。”赛义德如斯说道。但是PBNU的支持不属于肃贪会特别委员会的设立计划。赛义德强调，若还有诸多官员受贿，反正国家还需要肃贪会的反贪污工作。“我们在幕后特别支持肃贪会反贪污行为，因为警察和检察官不能处理日前的贪污案，尤其是电子身份证的贪污案。若有官员不受贿赂，国家一定不需要肃贪会的存在，我们赞赏肃贪会的不懈努力。”赛义德续表示。赛义德早先到达肃贪会办事处并直接进去。此外，由瓦希德研究所中心执行主任燕妮·瓦希德 (Yenny Wahid) 亦拜会肃贪会办事处，他们俩都有同样的目标。“我的目标是支持肃贪会的工作精神，我们不想肃贪会的工作业绩差，所以我提醒大家要知道肃贪会的功能和作用，我们要共同齐心协力反贪污行为。”燕妮·瓦希德如是说道。燕妮·瓦希德被问及有关支持肃贪会的支持形式时。“我将给予肃贪会道义和政治上的支持。” 燕妮·瓦希德说。