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伊联和穆联讨论共同关注的国家问题

【雅加达点滴网新闻网讯】印尼二大伊斯兰组织，伊斯兰组织穆罕默迪亚(PP Muhammadiyah简称穆联)同伊斯兰教士联合会(PBNU 简称伊联)举行会谈，讨论共同关注的国家问题。

周一（6月12日）伊斯兰组织穆罕默迪亚在雅京中区门腾举行讨论会议，出席讨论会议的有来自PBNU 秘书长Helmy Faishal Zaini 和副秘书长 Masduki Baidowi 以及一些其他官员。

穆罕默迪亚方面出席代表的有穆罕默迪亚秘书阿卜杜勒（Abdul Mu’ti）、穆罕默迪亚基础和中等教育委员会伊姆兰（Imran Hanafi）和穆罕默迪亚秘书Rahim Gazali。

“我们谈论了一些问题，从伊斯兰教士联合会和穆罕默迪亚对国家和民族的问题进行交换观点。我们作为最大的两个组织可以进行建设性的互访和讨论国家问题，使局势更加有利于国民生活。” 阿卜杜勒如是说。

阿卜杜勒传达这次讨论会议是穆罕默迪亚和伊斯兰教士联合会之间的合作关系座谈会。经过这次会议后，穆罕默迪亚也将在开斋节之前回访伊斯兰教士联合会。