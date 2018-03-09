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伊联和多个伊斯兰组织宣布反对假新闻

要求警方积极采取有效措施遏止不法行为

【雅加达安达拉通讯社3月9日讯】伊斯兰组织友好机构(LPOI)主席，亦是印尼伊斯兰教士联合会(PBNU)总主席赛义德博士（Prof. Dr.KH.Said Aqil Siroj），联同LPOI秘书长Lutfi Tamimi 、国家警察社会文化主任Merdisyam准将和伊斯兰组织总主席Al Washliyah Aris Banaji 以及其他伊斯兰组织代表周五（3月9日）在雅京宣布反对任何社交网站盛传的假新闻。

在共同的宣言中，PBNU和LPOI呼吁所有我国民众在社会生活中明智和谨慎使用社交媒体，发挥正面和有利于民众正确的信息。

在同一场合，他们还谴责刻意散播仇恨言论和制造社会混乱的虚假消息的肇事者，因此要求警方积极采取有效措施遏止不法行为和铲除不负责任的恶性活动。尤其是临近2018年地方行政首长和2019年正副总统选举。

印尼伊斯兰教士中央理事会（MUI）总主席马鲁夫（KH Mauf Amin）也对最近一群自称是穆斯林网络军（MCA）的不法分子在社交网站发布仇恨言论和伊斯兰极端主义的宣传，意在破坏社会和谐及动摇国家稳定的不负责任行为，表示强烈谴责。马鲁夫称这些极端分子都不符合亦不代表伊斯兰的精神和教条。

警察已逮捕多名散播假新闻的MCA犯罪团伙，其中包括自称是MCA负责人Muhammad Luth。警方也正在深入调查MCA幕后金主和资金流向，希望能寻找到蛛丝马迹， 并将其幕后者绳之以法，铲除社会祸害的总根源。