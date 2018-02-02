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伊斯兰民间组织抗议狄托的演讲

警察公共关系主任称警察总长演讲录音被删减

【雅加达罗盘报新闻网1月31日讯】警察公共关系情报部主任穆罕默德伊克巴尔（Muhammad Iqbal）准将说，国家警察总长狄托 卡纳维安上将在社交网站盛传的演讲录音已被删减，刻意断章取义，因此警察总长的讲话导致部分 伊斯兰民间社会组织。这是国家警察总长狄托在2017年2月8日在万丹省瑟朗的Annawawi习经院的发表演讲。

“原来的发表演讲时间是26分钟，流通的视频已经被删减而只持续了大约2分钟。”伊克巴尔周三（1月31日）在雅京南区总部官邸如是说道。

伊克巴尔说，视频删减导致一些人解释自己的意图。事实上，不少人责怪警察总长发表一个被认为排斥 穆罕默迪耶（Muhammadiyah）和伊斯兰教士联合会（NU）以外伊斯兰组织的声明。

国家警察总长也会见印尼伊斯兰学者理事会主席Ma’ruf Amin，他的地方作为狄托发表演讲的场地。此外，伊斯兰民间社会组织领导哈姆丹佐尔瓦（Hamdan Zoelva）也会见了警察总长，并要求澄清该录像。

伊克巴尔说：“在这恳请会上，视频中警察总长的目的是非常不同，他没有贬低某些方面。

伊克巴尔说，这次发表演讲是在选举期间同时在温暖的气氛中进行的。 当时的警察总长向各级警方动员并传达加强与伊斯兰教组织的友谊。

“请记住，所有伊斯兰民间社会组织，除非有群体想要破坏印度尼西亚共和国完整统一（NKRI）。”伊克巴尔如是说。

但是，警方不会调查所有不完整的传播视频。伊克巴尔说，最重要的是，民众知道国家警察总长没有排斥穆罕默迪耶和伊斯兰教士联合会的意图。

伊克巴尔说：“我们正在保卫民主选举做好准备，这不应该成为破坏这个集团的武器”。