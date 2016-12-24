Saturday, December 24th, 2016 | Posted by

伊斯兰学者理事会MUI 财务主管
被肃贪会列为行贿犯罪嫌疑犯

【雅加达23日讯】因为涉嫌行贿海洋安全机构（Bakamla）暂摄秘书长艾戈（Eko Susilo Hadi印尼Melati Technofo 有限公司总经理法赫米（Fahmi Darmawansyah已被肃贪会（KPK）列为行贿犯罪嫌疑犯， 法赫米亦是印尼伊斯兰学者理事会（MUI）财务主管，在案件还未提交肃贪会（KPK）前法赫利必须先在伊斯兰教理事会澄清。

法赫米是MUI的财政主管根据MUI泗水召开的全国协商会议，委任法赫米担任MUI财务账一职，但是极少出席MUI领导会议。法赫米忙于MUI以外的活动。” 印尼伊斯兰学者理事会副总主席Zainut Tauhid周五（23/12）对点滴新闻网如是说道。

因涉嫌Bakamla的受贿案，导致法赫米被肃贪会调查，但是MUI秉着无罪推定原则直接与相关者取得联系和澄清以上指控

首先，我们必须法赫米确认关于他涉嫌行贿案的指控但是法赫米到现在仍然无法联系，我们将与他说明澄清事宜。”Zainut如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171652

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