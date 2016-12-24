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伊斯兰学者理事会MUI 财务主管

被肃贪会列为行贿犯罪嫌疑犯

【雅加达23日讯】因为涉嫌行贿海洋安全机构（Bakamla）暂摄秘书长艾戈（Eko Susilo Hadi），印尼Melati Technofo 有限公司总经理法赫米（Fahmi Darmawansyah）已被肃贪会（KPK）列为行贿犯罪嫌疑犯， 法赫米亦是印尼伊斯兰学者理事会（MUI）财务主管，在案件还未提交肃贪会（KPK）前法赫利必须先在伊斯兰教理事会澄清。

“法赫米是MUI的财政主管，根据MUI在泗水召开的全国协商会议，委任法赫米担任MUI财务账一职，但是他极少出席MUI领导会议。法赫米忙于MUI以外的活动。” 印尼伊斯兰学者理事会副总主席Zainut Tauhid周五（23/12）对点滴新闻网如是说道。

因涉嫌Bakamla的受贿案，导致法赫米被肃贪会调查，但是MUI将秉着无罪推定原则，直接与相关者取得联系和澄清以上指控。

“首先，我们必须与法赫米确认关于他涉嫌行贿案的指控。但是法赫米到现在仍然无法联系，我们将与他说明澄清事宜。”Zainut如是说道。