Wednesday, July 19th, 2017 | Posted by

伊斯兰学者理事会MUI
支持政府依法解散HTI极端组织

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周三（7月19日）印尼伊斯兰学者理事会(MUI) 主席马鲁·阿敏 （KH Ma’aruf Amin）与地方代表理事会主席乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang）在雅京史纳延国会大厦进行闭门会议。

 

【雅加达罗盘报新闻网讯】印尼伊斯兰学者理事会(MUI) 主席 马鲁 阿敏 （KH Ma’aruf Amin）承认支持政府依法解散HTI 极端组织。

马鲁说，HTI有权通过法院起诉代替法令政府条例的决定。

“如果HTI通过法院起诉，政府发出代替法令政府条例（Perppu）和说出这不适宜班渣西拉的权利。若HTI觉得没有违反班渣西拉就可以向法庭投诉。”马鲁周三（7月19日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

马鲁说，MUI甚至支持政府解散HTI极端组织和其他民间社会组织，若被证明有违反班渣西拉所使用的2017年第2号有关民间社会组织法令。

马鲁补充说，他对HTI极端组织也做了一系列研究。他说，在印尼伊斯兰学者断然拒绝有违反班渣西拉社会民间组织的态度。

“不要让Perppu解散其他社会民间组织。我认为这是可以避免的。如果针对HTI极端组织，就可以解散HTI极端组织。” 马鲁说。

HTI发言人伊斯迈义（Ismail  Yusanto）之前认为，政府基于社会民间组织代替法令政府条例（Perppu  Ormas）撤销HTI的法律地位，因此，HTI正式被政府解散。HTI也将通过其律师尤斯利尔 伊扎马亨德拉（Yusril  Ihza  Mahendra）向法庭诉讼。

司法人权部管理主任Freddy  Harris 此前曾表示，撤销HTI的法律地位是通过深思熟虑和以事实为依据。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=188009

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