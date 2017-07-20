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伊利雅宛遭撤换

Idham Aziz少将接任雅京首都地方警察长

【雅加达讯】国家警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将改组转换警察的行列。雅京首都地方警察长伊利雅宛（Iriawan）警察少将也被撤换。

周四（7月20日）警察的行列电报号ST/1768/ VII/2017年的信上有关撤换官员的行列。伊利雅宛警察少将被撤换为警察总长业务助理（Asops）。他留下一个位置将由 Idham Aziz 少将取代。

Idham Aziz 目前担任警察职业与监督司主任（Kadiv Propam）。Idham Aziz 的位置将由 Martuani Sormin 准将来填充。

Martuani目前担任西巴布亚地方警察长。西巴布亚警察长的位置由 Rudolf Alberth Rodja 准将填充。

除了雅京首都警察，国家警察总长狄托也转换了51名高级军官。

北苏副地方警察长 Refdi Andri 将担任警察职业与监督司局长（Karoprovos Divpropam）。北苏副地方警察长的位置将由Johanis Asadoma 珠江来填充。

东加里曼丹副地方警察长 Mulyana 准将也被撤换为国际刑警联络部（Karomisinter Divhubinter）。留下的位置将由Naufal Yahya 准将填充。

Naufal 准将此前担任印尼国际刑警。该位置将被 Napoleon Bonaparte 警察中将填充，Napoleon Bonaparte 的现任职位是国际刑警主任。

同时，西苏门答腊副地方警察长 Nur Afiah 警察中将委任警察教育和培训助理讲师 （Sespim Lemdiklat Polri）。该位置将由西苏门答腊 Bayu Wisnumurti 准将填充。

东努沙副地方警察长由 Gustaav Manoppo 准将担任。他将接替Sumartono Jochanan 即将退休的准将。