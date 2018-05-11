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企图抢夺警员武器

两名JAD恐怖主义嫌疑犯在勿加西被警员击毙

【雅加达安塔拉新闻网5月11日讯】周四（5月10日）国家警察反恐88特遣队（Densus 88）在西爪哇勿加西Tambun 地区击毙两名JAD恐怖主义嫌疑犯。这两名嫌疑犯首字母缩写RA和JG。

揜A和JG企图抢夺和抵抗正在扣押涉嫌恐怖主义嫌疑犯的警员。”国家警察总部公共关系主任瑟迪奥 瓦希斯托（Setyo Wasisto）周五（5月11日）在雅京如是说道。

瑟迪奥解释事件发生的经过，周四（5月10日）国家警察反恐88特遣队成员在勿加西 Tambun 逮捕了四名疑为恐怖分子，他们的名字字母缩写RA、JG、AM、和HG。

这四名西爪哇万隆JAD恐怖主义嫌疑犯被带到雅加达，但两名恐怖主义嫌疑犯RA和JG试图反抗和抢夺警卫持有的枪支。

瑟迪奥表示，警员采取了果断行动，两名恐怖主义嫌疑犯RA和JG被送往德博Kelapa Dua 警察医院接受两小时治疗后，RA 和JG因枪伤不治而死亡。

警方质疑这四名男子与周二（5月8日）晚上在西爪哇省德博Kelapa Dua 的Salemba的警察防暴机动部队总部拘留所发生恐怖分子囚犯与狱警的爆发骚乱事件，有千丝万缕的关系，这些恐怖分子嫌疑犯可能涉嫌策划德博监狱内暴力行动。

目前，瑟迪奥表示，国家警察反恐88特遣队的成员继续追捕其他恐怖分子嫌疑犯。在四名嫌疑恐怖分子中，警察缴获了尖锐的武器证据，包括巴隆、匕首、两把刀、25粒9毫米口径子弹、两枚投石器和63粒风枪子弹。