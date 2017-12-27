Wednesday, December 27th, 2017 | Posted by

从今天起通往苏哈机场列车
促销价格为3万盾

图为通往苏哈机场列车车站

图为通往苏哈机场列车车站

 

【雅加达安达拉网】雅加达苏加诺哈达（Soekarno Hatta 简称苏哈）机场列车于昨日在雅京中区新苏迪曼（Sudirman Baru）车站开通运营，苏哈机场列车于昨日早晨347分首次运行，并促销价格为3万盾。

不过今天苏哈机场列车可以开始运行，乘坐该列车的乘客价格是仅3万盾。”印尼火车公司总经理艾迪（Edi Sukmoro）在雅京中区Gambir火车站进行媒体记者时如是说道。

艾迪表示，我们希望乘客对此列车给予意见，因为我们计划20181月机场列车开始全面运行，日前我们给予乘客促销价格为3万盾。

该列车促销价格自从1226日至201811日给予我国前往机场的乘客，但是超过以上促销价格的确定达7万盾。

这是我们的计划，为减少堵车问题，我们必须拥有竞争性运行计划。”艾迪这样表示。

艾迪还说，该列车可以容纳272人，共有6个车厢，并一天内共有42次。

艾迪补充说，乘坐机场列车的乘客可以在新苏迪曼、Batu Ceper和苏哈机场火车站上下乘搭。

上下乘搭的火车站设在Manggarai火车站，但是Manggarai火车站都有兴建设施的行动，不过我们希望，Manggarai火车站有兴建设施的行动尽快竣工。”艾迪这样表示。

艾迪补充说，按照计划，该列车可以与第一、第二和第三航站楼的无人驾驶空中列车Skytrain连接。

乘客可以在机场列车站买票，因为我们提供机场列车自动贩卖机。”艾迪说道。

据报道，苏哈机场列车运行时间每日从早晨340分以及自雅京中区新苏迪曼火车站至苏哈机场列车站，自从苏哈机场回到新苏迪曼火车站运行时间每日从早上610分至晚上10时。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201932

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