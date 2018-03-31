Saturday, March 31st, 2018 | Posted by

从业党要求PAN应先做好党内协调工作
据悉国民使命党有意向佐科威靠拢

图为从业党政客Sarmuji。

图为从业党政客Sarmuji。

【雅加达Detik328日讯】国民使命党（PAN）中央理事会总主席祖尔基弗利（Zulkifli Hasan）暗示，在2019年总统选举中PAN可能靠拢和支持佐科威。然而，已经宣布支持佐科威为2019年总统候选人的从业党（Golkar）要求国民使命党必须应先做好党内协调的工作，尤其近日在各场合经常批评佐科威-卡拉政府的国民使命党评议会主席阿敏赖斯（Amien Rais）。

我们希望国民使命党内先进行互相沟通协调，因此国民使命党在2019年总统选举支持佐科威不出现杂音而是是一致的立场。”从业党副秘书长萨尔穆基（Sarmuji）被问及时如是说道。

萨尔穆基表示，我们要求国民使命党内互相沟通协调工作的理由，因为阿敏赖斯在近期内经常严厉批评佐科威-卡拉政府，其中是有关佐科威总统分发土地证却被批评为塑造个人形象，因此国民使命党有必要在党内先进行协商达成共识。

党内肯定有不同的意见和政策，但是作为支持佐科威的联盟政党理应不出现有批评佐科威-卡拉政府的批评声音。擲armuji这样表示。

我很有信国民使命党能化解党内的问题。擲armuji继续说道。

萨尔穆基认为，我们特别欢迎国民使命党向佐科威靠拢企图，此前，已宣布支持佐科威的政党有从业党（Golkar）、斗争民主党（PDIP）、建设团结党（PPP）、人民良心党（Hanura）和国民民主党（Nasdem）。

我们对国民使命党加入支持佐科威联盟的计划当然表示热烈欢迎，若国民使命党真的靠拢佐科威阵营，肯定对佐科威蝉联总统宝座将起了巨大的贡献。” 萨尔穆基接着说。

之前，国民使命党总主席祖尔基弗利对佐科威的竞选将慎重考虑，因为佐科威获胜连任2019年总统的机会很大，西瓜偎大边，这也是PAN考虑加入佐科威阵营的考量。

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