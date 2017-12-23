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从业党胜选团协调员Nusron Wahid主席称

西爪哇地方首长选举提名将是一个突破

【雅加达TRIBUN新闻网12月22日讯】从业党（Golkar）胜选团协调员努斯伦.瓦希德（Nusron Wahid）说，西爪哇省长选举的提名将会是一个突破。从业党已经确定推举万隆市长 利德宛卡米尔（Ridwan燢amil）为西爪哇地方首长选举，但现在正在探索三轴联盟的交流。

“对于西爪哇省长选举，肯定会有突破，而且在很短的时间内我们会宣布，”努斯伦周五（12月22日）在雅京从业党中央理事会（DPP Golkar）如是说道。

努斯伦说，这三轴联盟即，民主党（PD）提名推举西爪哇省现任副省长德迪（Deddy Mizwar）、斗争民主党（PDIP）未提名，以及建设团结党（PPP）、民族复兴党（PKB）和国民民主党（NasDem）已经确定推举利德宛卡米尔。

“我们正在与三股力量进行沟通，第一民主党 推举德迪，第二NasDem、PKB和PPP推举利德宛卡米尔，第三PDIP有安顿（Anton Charlian）。”努斯伦如是说道。

根据努斯伦说，这三个选择，所有这些都可以在西爪哇省长选举中实现。可以肯定的是，德迪将会参与竞选省长或副省长的候选人。

努斯伦表示，目前考虑联盟只考虑到三轴联盟模拟的结果。从业党没有时间进行调查有关西爪哇省长选举的胜选率。