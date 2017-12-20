Wednesday, December 20th, 2017 | Posted by

从业党总主席艾尔朗卡称
从业党资深党员有追随者是天经地义的事情

图为周一（18/12），佐科威（Jokowi）总统（右四）在雅京国际会议中心（JCC）召开全国代表会特别会议上情景。

图为周一（18/12），佐科威（Jokowi）总统（右四）在雅京国际会议中心（JCC）召开全国代表会特别会议上情景。

 

【本报安达拉社讯】从业党中央理事会（DPP Golkar）当选总主席艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）在雅京国际会议中心（JCC）召开全国代表会特别会议（Munaslub）称，从业党资深党员有的追随者是天经地义的事情。“当然有些资深党员有干部，这很正常。”
艾尔朗卡的声明响应记者提问，有关佐科威（Jokowi）总统周一（18/12）在全国代表会特别会议开幕仪式上的声明，据他所知，从业党有小派系。

佐科威总统说：“据我所知，该派系包括卡拉（Jusuf Kalla）、巴克里（Aburizal Bakrie ）、鲁胡特班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)、阿巴尔丹绒（Akbar Tanjung）、阿贡拉克索诺（Agung Laksono）等等的小派系。”

佐科威总统的发言触发从业党全国代表会特别会议参与者的笑声，他希望从业党能够始终保持其稳定性，因为该党内部的混乱被认为对国家政治有影响。

艾尔朗卡称，从业党资深党员拥有的追随者是天经地义的事情。艾尔朗卡称，从业党也有10家创始人和该党所成立的群众组织。
当被问到，佐科威总统所提到的派系是否在2019年总统选举支持佐科威，艾尔朗卡声称，从业党的投票持有人，包括第一、二级地方理事会、创始人与从业党所成立的群众组织，全部支持佐科威在2019年总统选举中继续领导。

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