Thursday, December 21st, 2017 | Posted by

从业党召开全国协商会特别会议
正式委任Airlangga Hartarto为从业党总主席

图为从业党召开全国协商会特别会议。

图为从业党召开全国协商会特别会议。

【雅加达时代邮报1220日讯】周三（1220日）从业党召开全国协商会特别会议（Munaslub）后，正式委任艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）为从业党总主席。艾尔朗卡哈得到第一级34个地方代表理事会（DPD）和第二级514个地方代表理事会，以及10个从业党（Golkar）成立的非政府民间组织的全力支持。这使得艾尔朗卡在会议上以鼓掌方式当选为从业党总主席。

这与前一段时间的全体会议和全国领导层工作会议（rapimnas）的结果是一致的。这项规定是在与会者同意的情况下通过全国协商会特别会议。” 艾尔朗卡周三（1220日）在雅京史纳延会议中心如是表示。

西爪哇地方代表理事会副主席Dedi Mulyadi亦兼任Munaslub领导成员，大声问Munaslub参与者是否同意委任艾尔朗卡担任从业党总主席。 与会者高举拳头同时大声喊“同意！” 。 锤子也敲了表明这个决定是合法的，跟随着参与者的掌声和呼喊“从业党万岁！”

关于领导阶段，今天的Munaslub选民有一票。他们选举了艾尔朗卡为从业党总主席直到2019年再加上rapimnas为讨论延长领导层的会议。

随着从业党所有成员的一致，艾尔朗卡希望未来的政治整合将会顺利进行。艾尔朗卡还认为这是一个强大的势头，从业党将在2018年地方首长选举、立法选举和2019年总统选举进行政治行动角逐。

这三个政治行动的胜利，成为他未来工作计划的主要目标。艾尔朗卡说：“从今天起，我们已经没有更多的团体，这是Munaslub面对未来选举的一致协议。” 艾尔朗卡如是说。

之前，艾尔朗卡周三（1213日）在从业党中央理事会（DPP Golkar）办事处举行全体会议上被推选为从业党总主席以取代瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）。

从业党已于1219日召开全国协商会特别会议举行。在最后一天已正式委任艾尔朗卡哈尔丹托为从业党总主席。该计划已在昨晚19时举行由从业党中央理事会领导的移交职位，这标志着从业党全国协商会特别会议的结束。

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