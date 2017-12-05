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从业党召开全国代表特别会议

Mahyudin称Airlangga 当选总主席的可能性高

【雅加达TRIBUN新闻网12月4日讯】从业党（Golkar）专家委员会副主席马友丁（Mahyudin）认为，从业党经济协调员，亦是工业部部长 艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）最有可能当选为从业党总主席人选。

马友丁表示，艾尔朗卡已经得到了印度尼西亚全国从业党31个地方代表理事会（DPD）的大力支持。

“我认为艾尔朗卡是一个强有力的候选人，因为艾尔朗卡个人是没有问题，因为在选举之前，我认为从业党需要一个诚实不贪污的人物，有能力和有经验领导从业党。”马友丁周一（12月4日）在雅加达史纳延国会大厦如是说道。

据马友丁说，要成为从业党总主席的条件是要有成就、奉献、忠诚和努力工作。有了这些标准条件，据马友丁说，虽然从业党拥有许多合格的干部，但艾尔朗卡是一个强有力的候选人。

同时，马友丁说，他这次不会与从业党高层领导人进行角逐。去年在巴厘岛的全国会议，马友丁与诺凡多、格马鲁丁（Ade Komarudin）、艾尔朗卡哈尔丹托、英德拉 班庞 乌多约(Indra Bambang Utoyo) 、南苏现任省长夏鲁尔亚辛林波（Syahrul Yasin Limpo）和北利约布迪帕利约(Priyo Budi Santoso)加入竞选候选人。

“我希望完成我作为人民协商会议领导人的职责，包括围绕印度尼西亚四大支柱进行社会化。”马友丁如是说。