Wednesday, November 22nd, 2017 | Posted by

从业党全体会议决定伊德鲁斯担任暂摄总主席

从业党中央理事会秘书长兼暂摄总主席伊德鲁斯玛尔哈姆(右)和从业党中央理事会执行主席努尔哈丁（左）。

从业党中央理事会秘书长兼暂摄总主席伊德鲁斯玛尔哈姆(右)和从业党中央理事会执行主席努尔哈丁（左）。

 

【雅加达viva.co.id新闻网1122日讯】经过整夜的全体会议，周二（1121日）晚上，从业党（Golkar）中央理事会终于作出重要的决定，委任从业党中央理事会秘书长伊德鲁斯牱玛尔哈姆(Idrusarham)，为中央理事会暂摄总主席职位。

自从业党中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setyaovanto)第二次被肃贪会（KPK）列为电子身份证（e-KTP）贪污案嫌犯并遭肃贪会羁押后，从业党内部几乎群龙无首，反对诺凡多与支持诺凡多的两股势力的内斗逐渐浮上台面。

尤其是2016年巴厘岛召开的全国代表特别会上，诺凡多当选中央理事会总主席后就直接宣布在2019年总统选举中支持佐科威为2019-2024年总统候选人。而虎视眈眈的另一股政治势力也想趁机掌控这个在国会拥有11.81%席位的老字号榕树党，拟捞取政治资本，好为2019年普选和总统选举未雨绸缪及励兵秣马。

为了稳定党内暗流汹涌的争夺战，从业党召开中央理事会全体会议并决定委任伊德鲁斯为从业党暂摄新掌门人，直到诺凡多若能再度再次赢得预审法庭才将总主席职位移交给诺凡多。意味着从业党近期内将不会召开全国代表特别会议（Munaslub）。从业党中央理事会执行主席努尔哈丁(Nurdinalid)在雅京从业党总部如斯向传媒表示。

此外，全体会议也决定，诺凡多的国会议长职位暂时不变，直到肃贪法庭宣判诺凡多电子身份证贪污案罪名成立。根据人协、国会、地方代表理事会和地方议会法令(UUMD3)，国会议长职位是属于从业党的配额，因此若诺凡多国会议长职位被撤换，国会议长职位也必须由从业党党干接任。

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