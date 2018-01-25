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从业党党团成员Kahar Muzakir

正式接任国会第三委员会主席

【雅加达安达拉新闻网1月24日讯】从业党（ Golkar）党团成员卡哈尔（Kahar Muzakir）正式接任国会第三委员会主席。代替现任 国会议长 庞邦. 苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 简称Bamsoet）。

“根据从业党党团领导关于国会第三委员会主席由卡哈尔取代的信函，不知能否获得批准。”国会议长 庞邦. 苏萨迪欧周三（1月24日）在雅京国会第三委员会会议室如是表示。

在此之后，多达23名国会第三委员会成员的9个党团以及庞邦也敲锤子表示同意。在提交锤子之前，卡哈尔首先被要求提交一份有关他要采取新职位的证词。

卡哈尔承认，他只得到了班邦的继承权，所以他在第三委员会没有多少工作岗位。

卡哈尔说：“我只是获得继承权，所以任务的愿景和使命都没有太大的差别。”

卡哈尔继续说，因为国会第三委员会的领导是集体和合议的，所以他将适应第三委员会发展的愿望。之后，班邦把锤子移交给卡哈尔后继续切割通平饭山作为接任仪式。

国会议长 庞邦. 苏萨迪欧在斗争民主党党团第三委员会副主席Trimedya Panjaitan、民主党（PD）党团成员Benny K Harman和 国民使命党党团成员 Mulfachri Harahap 陪同下为卡哈尔主持接任第三委员会主席。