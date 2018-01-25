Thursday, January 25th, 2018 | Posted by

从业党党团成员Kahar Muzakir
正式接任国会第三委员会主席

现任国会议长苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 简称Bamsoet）通过国会第三委员会全体会议为卡哈尔主持第三委员会主席就职典礼。（资料图）

现任国会议长苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 简称Bamsoet）通过国会第三委员会全体会议为卡哈尔主持第三委员会主席就职典礼。

 

【雅加达安达拉新闻网124日讯】从业党（ Golkar）党团成员卡哈尔（Kahar Muzakir）正式接任国会第三委员会主席。代替现任 国会议长 庞邦. 苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 简称Bamsoet）。

根据从业党党团领导关于国会第三委员会主席由卡哈尔取代的信函，不知能否获得批准。”国会议长 庞邦. 苏萨迪欧周三（124日）在雅京国会第三委员会会议室如是表示。

在此之后，多达23名国会第三委员会成员的9个党团以及庞邦也敲锤子表示同意。在提交锤子之前，卡哈尔首先被要求提交一份有关他要采取新职位的证词。

卡哈尔承认，他只得到了班邦的继承权，所以他在第三委员会没有多少工作岗位。

卡哈尔说：“我只是获得继承权，所以任务的愿景和使命都没有太大的差别。”

卡哈尔继续说，因为国会第三委员会的领导是集体和合议的，所以他将适应第三委员会发展的愿望。之后，班邦把锤子移交给卡哈尔后继续切割通平饭山作为接任仪式。

国会议长 庞邦. 苏萨迪欧在斗争民主党党团第三委员会副主席Trimedya Panjaitan、民主党（PD）党团成员Benny K Harman和 国民使命党党团成员 Mulfachri Harahap 陪同下为卡哈尔主持接任第三委员会主席。

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