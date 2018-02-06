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从业党主席艾尔朗卡称

欢迎Fahri Hamzah加入从业党

【雅加达罗盘网】政治没有永远的朋友, 没有永远的敌人, 只有永远的利益。现在这句名言或许最适合由被支持他的政党PKS开除的国会副议长法赫利（Fahri Hamzah）使用。

从业党（Golkar）总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）表示欢迎国会副议长法赫利加入从业党，因为从业党是开放的政党。

“但是必须先向法赫利问他是否有愿意加入从业党，从业党的大门是敞开的政党。”周一（2月5日），从业党主席艾尔朗卡在国家宫如是说。

艾尔朗卡的声明是回应从业党前任主席瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）曾经表示法赫利有意加入从业党，当时诺凡多也表示支持法赫利加入从业党。据报道，法赫利已被公正福利党（PKS）开除。

“我曾提到从业党对任何人的加入特别欢迎。”艾尔朗卡说。

艾尔朗卡强调说，前提是法赫利必须表示支持佐科威-卡拉政府的工作并宣布支持佐科威参选为2019年总统举候选人。因为从业党已在特别会议正式宣布支持佐科威参选为2019年总统选举候选人。

若没有加入其他政党和获得其他政党的推举为议员候选人，法赫利或许就要永远告别史纳延国会大厦了。之前，法赫利是获得PKS政党的支持而当选国会议员，但是后来又被PKS开除党籍，但是他赢得法庭的判决，而公正福利党（PKS）提出上诉，目前该党内纠纷案还在上诉法庭进行庭审。

法赫利承认，斗争民主党（PDIP）、从业党、国民民主党 （Nasdem）、大印尼行动党（Gerindra）、国民使命党（PAN）、建设团结党（PPP）和人民良心党(Hanura)都愿意接受我的加入。