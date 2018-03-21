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从业党与斗争民主党高层会晤

承诺将在2019普选中加强合作

【雅加达Liputan6网】斗争民主党（PDIP）中央理事会秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）以及其他党干周二（3月20日）拜访从业党（Golkar）高层并进行进行会晤。

根据从业党中央理事会总主席艾尔朗卡（Airlangga Hartarto）透露，昨日的会晤主要是商讨两党在2018年地方首长选举的合作以及在2019年普选中的进一步合作的可行性，尤其是两党已推举佐科威总统竞选2019年总统选举候选人。因此两党必须更紧密携手合作让佐科威在2019年总统选举中成功连任。

但是从业党方面否认本次斗争民主党与从业党的会谈有涉及到佐科威副总统的人选问题，原则上从业党没有推举副总统人选给佐科威，一切将尊重斗争民主党的意见，最终决定权是佐科威本人。艾尔朗卡如斯说道。

“我们与斗争民主党共同推举佐科威为2019年总统选举候选人，我们与斗争民主党也在2018年地方行政首长选举中有几个选区也与斗争民主党合作共同推举一组候选人，如南苏省、中爪哇和廖内省，因此我们两党必须加强协调，深化合作，特别是在2019年总统选举中整合步骤，确保佐科威成功蝉联总统宝座。”艾尔朗卡于昨日在从业党中央理事会如是说。

被问到有关昨日的会晤商讨佐科威的搭档副总统候选人时，艾尔朗卡说，“我们不会提名副总统人选的名字，我们交给佐科威作出最后，当然也要听取斗争民主党的意见。”