Wednesday, November 8th, 2017 | Posted by

今日是女儿出阁良辰吉日
佐科威总统和家人为女儿举行祝愿仪式

我国总统佐科威全家上上下下都为女儿出阁婚礼准备工作忙得不可开交。佐科威总统全家身穿代表喜气和吉祥的红色爪哇服装，为女儿举行结婚祝福礼仪，祝愿女儿出嫁美满幸福。图为佐科威孙子 Jan Ethes Sri Narendra脸上也充满喜乐参与每一项礼仪节目。

我国总统佐科威全家上上下下都为女儿出阁婚礼准备工作忙得不可开交。佐科威总统全家身穿代表喜气和吉祥的红色爪哇服装，为女儿举行结婚祝福礼仪，祝愿女儿出嫁美满幸福。图为佐科威孙子 Jan Ethes Sri Narendra脸上也充满喜乐参与每一项礼仪节目。

 

【梭罗罗盘报新闻网112日讯】昨日（2日），佐科威总统和家人在梭罗市私邸为女儿Kahiyang Ayu，以非常爪哇民族传统礼仪举行女儿出嫁祝福仪式，女儿也向父母亲和兄弟姐妹祈求祝愿，在新婚旅程中建立一个美满幸福的家庭，夫妻恩恩爱爱，共同建立一个充满温馨，安宁和平，互相尊敬和虔诚的家庭。

望子成龙望女成凤的心情让佐科威总统在进行祝福礼仪中感动至深。想到多年女儿都生活在父母亲的身边，现在长大要出嫁了，难免依依不舍的感觉，然而女大当嫁，佐科威和每位成员都充满喜乐的心情。祝愿Kahiyang Ayu Bobby 白首偕老永结同心。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197698

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