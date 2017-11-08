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今日是女儿出阁良辰吉日

佐科威总统和家人为女儿举行祝愿仪式

【梭罗罗盘报新闻网11月2日讯】昨日（2日），佐科威总统和家人在梭罗市私邸为女儿Kahiyang Ayu，以非常爪哇民族传统礼仪举行女儿出嫁祝福仪式，女儿也向父母亲和兄弟姐妹祈求祝愿，在新婚旅程中建立一个美满幸福的家庭，夫妻恩恩爱爱，共同建立一个充满温馨，安宁和平，互相尊敬和虔诚的家庭。

望子成龙望女成凤的心情让佐科威总统在进行祝福礼仪中感动至深。想到多年女儿都生活在父母亲的身边，现在长大要出嫁了，难免依依不舍的感觉，然而女大当嫁，佐科威和每位成员都充满喜乐的心情。祝愿Kahiyang Ayu 与 Bobby 白首偕老永结同心。