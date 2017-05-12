Posted by admin

今日佐科威总统前往北京出席“一带一路”高峰论坛

共建“一带一路”推动世界和平发展

【本报综合讯】今日（5月13日）佐科威总统启程前往北京，出席5月14日至5月15日举行的“一带一路”高峰论坛。

外交部发言人阿玛纳达.纳西尔(Arrmanatha Nasir)周五在雅加达说，印尼政府出席本次论坛的目的是希望通过“一带一路”战略建设规划对印尼加速基础设施建设有帮助。交通部长布迪.卡利亚.苏玛迪认为，印尼出席“一带一路”高峰论坛是应该的，因为中国是目前世界上最大的投资国，而印尼需要外国投资，以支持国内基础设施建设融资。

他说：“我认为，我们进入一个系统是正常的，如果有一个国际机构能够为我们利用作为供我们发展的一部分，何尝不可。”

目前，交通部工作组正准备一项基础设施工程提案包括铁路，港口和机场基础设施工程项目提交给“一带一路”高峰论坛。

本次高峰论坛，已确认要参加的国家元首与政府首脑有29名，另有来自130多个国家的代表也将出席高峰论坛。

共建“一带一路” 推动世界和平发展

“这是中国让全球化进程重焕活力的尝试”，“这个宏伟愿景可能给整个亚洲乃至其他地区带来一个繁荣与和谐的黄金时代”。随着“一带一路”国际合作高峰论坛临近，国际舆论关于“一带一路”的探讨渐热，乐观其成成为其主流声音。

当今世界并不平静。从西亚北非的硝烟到地中海滨的难民，从欧罗巴的恐袭到亚非拉的贫困，诸多问题依然困扰着世界。世界的和平发展，前路在何方？

“一带一路”建设，作为构建“人类命运共同体”的一场伟大实践，正在为世界和平与发展提供新思路、新模式。

同舟共济之路

不论是中巴经济走廊上的瓜达尔港，还是肯尼亚的蒙内铁路，每一个合作项目落地，都给当地创造大量工作岗位，给当地带来长期收益。

在“一带一路”建设中，这种合作共赢的实例不胜枚举。联合国开发计划署署长海伦克拉克认为，“一带一路”倡议表明了中国愿意与其他国家合作、分享繁荣的态度。

“一带一路”提倡的“五通”，为这些国家提供了发展机遇。很多国家通过参与“一带一路”建设，薄弱的基础设施得以改善，工业化水平得到提升，民众得到实实在在的获得感。

“‘一带一路’推动的是更加开放包容的全球化，更具普惠性和共享性。”外交部原副部长、中国人民大学全球治理研究中心主任何亚非如是说。

平等协商之路

共商，是“一带一路”建设中的重要原则。当前，“光明之路”、“草原之路”、“两廊一圈”等多国的发展战略纷纷同“一带一路”倡议紧密对接，见证着平等协商、照顾各方舒适度的做法深入人心。

在“一带一路”建设中，有关国家无论大小强弱，只要愿意参与，都成为平等合作的伙伴。有容乃大，对所有国家和地区开放，正是“一带一路”倡议吸引力的重要来源。