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今年预计有600名我国公民

前往叙利亚加入ISIS极端组织

【雅加达安达拉新闻网28日讯】国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将说，今年预计有600名我国公民前往叙利亚加入中东地区伊斯兰国（ISIS）极端组织，进行恐怖活动。

“有一部分死在叙利亚，有一部分在新加坡、马来西亚和土耳其，离境时被当地政府逮捕和被驱逐出境或遣返到印度尼西亚。”狄托周三（28/12）在雅京警察总部召开新闻发布会上如是说道。

“在叙利亚有两个组织。除了ISIS还有叙利亚基地组织（Alqaeda）分支的Al-Nusra 阵线。”狄托如是说道。

警察总长表示，我国还有一些公民继续支持ISIS和基地组织团体进行的恐怖活动。

“Jamaah Anshar Daulah （JAD）是ISIS的支持者，而Jamaah Islamiyah 是基地组织的支持者。”这位原印尼国家反恐局局长（BNPT）狄托上将如是说道。

12月5日三名我国公民在叙利亚被捕，因为他们有迹象加入叙利亚伊斯兰国极端组织。 三名我国公民最后通过土耳其的伊斯坦布尔机场被驱逐出境。

上周六（24日）警察反恐88特遣队从丹格朗苏加诺哈达（Soekarno – Hatta）机场直接逮捕遣返的我国公民，然后遣送到西爪哇德博Kelapa Dua 警察防暴机动部队再作深入的调查。