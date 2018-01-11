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仅待国会全会通过

庞邦.苏萨帝欧将出任国会议长

【本报讯】据悉国会第三委员会主席庞邦.苏萨帝欧(Bambang Soesatyo)将取代因电子身分证案被肃贪委员会拘捕的原国会议长诺凡多(Setya Novanto)成为国会议长。目前仅等待国会召开全体会议协商通过该任命。

国会从业党资深议员阿玛迪.努尔.苏毕(Ahmadi Noer Supit) 昨日出席从业党党团会议后说；已决定由庞邦．苏萨帝欧出任国会议长，目前只等待国会全会通过该任命。

苏毕表示，其实早就有了该决定，并且已向有意争取国会议长职位的数位国会资深领导人协商，大家均有了共识且已同意。在党团会议结束后，大家都祝贺庞邦并争取与他拍照留念。

苏毕说，在数名争取国会议长的候选人当中，庞邦被认为是最有资格的候选人，虽然其他人选如从业党党秘书阿古斯(Agus Gumiwang Kartasasmita)，国会审核预算委员会主席阿吉斯(Aziz Syamsuddin)及国第二委员会主席柴努汀(Zainudin Amali)也有同样的机会。

苏毕说，庞邦的人缘很好，擅长与他政党议员沟通与协商。有关他被指积极争取撤销电子身分证案与国会调查肃贪会案之事已经澄清。

苏毕说，庞邦出任国会议长后，最重要的任务是监督调查肃贪委员会特会不致于弱化或削减肃贪会的功能。

国会第二委员会主席柴努汀说，预测庞邦将取代诺凡多出任国会议长，不过必须等从业党总主席艾尔朗卡．哈尔丹托向大众公布。