Friday, January 19th, 2018 | Posted by

人民良心党Sarifuddin Sudding阵营
决定撤换Oesman Sapta党主席职位

图为人民良心党中央理事会（DPP Hanura）办事处召开全国协商会特别会议（Munaslub）。

图为人民良心党中央理事会（DPP Hanura）办事处召开全国协商会特别会议（Munaslub）。

 

【雅加达安塔拉新闻网118日讯】人民良心党中央理事会（DPP Hanura）萨利弗丁 苏丁（Sarifuddin Sudding）阵营决定 撤换乌斯曼 沙普欧东（Oesman Sapta Odang）党主席职位，并且很快将通过一个全国协商会特别会议（Munaslub）论坛选出一名新的主席。

人民良心党全国领导层工作会议指导委员会秘书达当（Dadangusdiana）周四（118日）在雅京Cilangkap 人民良心党中央理事会召开全国协商会特别会议时，提交撤换乌斯曼 沙普欧东党主席的决定书。

参加全国协商特别大会的参与者都异口同声表示同意撤换乌斯曼。

人民良心党中央理事会领导人由27个地方代表理事会（DPD）和401个分会代表理事会（DPC）出席全国协商会特别会议。审判领导人Rufinus Hutauruk说，对乌斯曼不信任议案以及决定撤换党主席职位。

地方代表理事会和党组织提交意见后，参加全国协商会特别会议参与者将选出一位新主席来代替乌斯曼。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203925

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